Israel autoriza a construção de quase 800 casas nas colônias

Israel aprovou neste domingo (17) a construção de 780 casas em colônias na Cisjordânia ocupada, uma ordem emitida no início desta semana pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de acordo com a organização anti-assentamento A Paz Agora.



Durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 23 de março, Netanyahu prometeu "avançar na construção de cerca de 800 casas na Judéia-Samaria", segundo o nome bíblico usado em Israel para a Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967 pelas forças armadas israelenses, segundo um comunicado do Gabinete do Chefe do Governo.



"O Conselho Superior de Planejamento aprovou hoje o plano de construção de 780 casas", disse o A Paz Agora na nota.



"Ao promover centenas de casas para colonos, Netanyahu mais uma vez coloca seus interesses pessoais antes dos do estado", denunciou a organização.



A decisão israelense sobre a construção de quase 800 casas "é contrária ao direito internacional e mina ainda mais a perspectiva de uma solução de dois Estados", sublinhou o porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.



"Pedimos ao governo israelense que reverta essas decisões" e "demonstre responsabilidade em afirmar a confiança entre as partes, necessária para a retomada das negociações israelense-palestinas", acrescentou o porta-voz.



O anúncio israelense ocorre poucos dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que desaprova a expansão das colônias israelenses e promete intensificar os esforços para criar um Estado palestino.