Talibãs se felicitam pelo avanço na retirada de tropas dos EUA do Afeganistão

Os talibãs se felicitaram neste sábado (16) pelo anúncio de Washington da redução do número de forças armadas americanas no Afeganistão, "um passo positivo", segundo o porta-voz do grupo, embora a violência continue assolando o país.



"A retirada de mais tropas americanas do Afeganistão, anunciada por Estados Unidos ontem (sexta-feira), é um passo positivo e uma medida pragmática", escreveu no Twitter Mohammad Naeem, porta-voz dos insurgentes.



"A aplicação do acordo (...) é benéfica para ambos os países", acrescentou.



Em fevereiro, o governo do presidente Donald Trump assinou um acordo com os talibãs para a retirada completa das tropas americanas até maio de 2021 em troca de garantias de segurança.



"Nós continuamos comprometidos com os objetivos do acordo e queremos que a outra parte faça o mesmo", acrescentou Naeem.



A menos de uma semana da chegada de Joe Biden à Casa Blanca, Trump reduziu a presença militar no Afeganistão para seu nível mais baixo desde 11 de setembro de 2001.



"Atualmente, a força militar dos Estados Unidos no Afeganistão é de 2.500 soldados", disse o chefe do Pentágono, Christopher Miller, em um comunicado na sexta-feira.



O número de tropas americanas no país variou nos últimos 20 anos, chegando até 100.000 em 2010. A quantidade reduziu para 13.000 há um ano.