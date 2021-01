A Câmara dos Representantes aprovou nesta quarta-feira um pedido de impeachment do presidente americano Donald Trump, acusando-o de incitar a invasão ao Capitólio, sede do Congresso, na semana passada. Por 232 a 197, incluindo 10 votos de legisladores republicanos, o processo agora vai para o Senado, que não deve julgar o caso antes do fim do mandato de Trump.