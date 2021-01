Petróleo fecha em queda após sete sessões em alta

O petróleo fechou em baixa nesta quarta-feira (13) após sete sessões em alta, que levaram os preços a novos máximos em dez meses na terça-feira.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março fechou em alta de 0,91% a 56,06 dólares em Londres, e o barril de WTI para entrega em fevereiro recuou 0,56%, a 52,91 dólares em Nova York.



Desde o primeiro dia de cotações em 2021, a alta beira os 10%.



Segundo Phil Flynn, do Price Futures Group, os preços estão orientados à alta, "graças a uma demanda melhor e redução de reservas, mas depois de sete dias consecutivos de alta e com incertezas sobre o processo de destituição" ou julgamento político de Donald Trump nos Estados Unidos, "os corretores estão um pouco prudentes".