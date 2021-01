China lança robô que faz teste de covid-19

"Diga aaah!": Uma cidade no nordeste da China usou pela primeira vez nesta quarta-feira (13) um robô para realizar testes de covid-19, como parte de uma campanha de detecção massiva após o registro de alguns novos casos.



Instalado em um jardim de infância em Shenyang, capital da província de Liaoning, esse braço articulado, controlado remotamente por um operador, raspa delicadamente a garganta dos pacientes com um cotonete.



As principais vantagens do robô: ele reduz o risco de contágio por profissionais de saúde e possui alta precisão de movimentos.



Pouco impressionados com o equipamento futurista, muitos residentes de Shenyang fizeram fila nesta quarta em frente ao centro de testes instalado na escola.



Depois de ter seu documento de identificação escaneado, os pacientes se sentam em frente ao dispositivo e uma voz feminina pré-gravada pede educadamente que abram a boca.



O robô então direciona o cotonete à garganta do paciente. Um operador coberto por uma roupa de proteção completa controla tudo remotamente por meio de uma câmera instalada no braço robótico e uma tela.



A China conseguiu em grande parte conter a pandemia de coronavírus em seu território desde a primavera boreal (outono no Brasil) de 2020. No entanto, precisou enfrentar pequenos focos de algumas dezenas de pessoas por algumas semanas.



As autoridades reagem de forma dinâmica, impondo confinamentos e restrições de viagem, ou campanhas massivas de testagem realizadas em poucos dias com dezenas de milhões de pessoas.



Os robôs estão se tornando mais comuns e populares na China, especialmente no setor industrial, mas também nas tarefas cotidianas, como entregar refeições ou carregar bagagens.