Presidente dos EUA incitou insurreição contra o país, diz Nancy Pelosi

Em debate durante sessão do segundo impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, voltou a acusar o republicano de "incitar uma insurreição" na semana passada, quando um grupo de apoiadores do líder da Casa Branca invadiu o Congresso para interromper a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.



Para Pelosi, Trump está desesperado por ver "o poder escorregando pelas mãos" e, por isso, incentivou os atos de violência. "O presidente precisa sair, ele é um claro e presente perigo ao nosso país", ressaltou.



O deputado republicano Jim Jordan rebateu as acusações da democrata.



Na visão dele, o partido oposicionista está fazendo política com o episódio da invasão da sede do legislativo. Ele também afirmou que Trump e seus apoiadores são alvo de ataques contra a liberdade de expressão.