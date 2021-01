Policiais interrompem festa de swing e são confundidos com strippers

(foto: Reprodução/Via Clarín) conformidade com as diretrizes de decreto do combate à COVID-19. Uma situação bastante inusitada foi registrada na noite da última sexta-feira (08/01), em um sítio na localidade de Sierra de los Padres, nos arredores de Mar del Plata, na Argentina. No local, 20 casais participavam de uma festa de swing, o que é proibido na região, emcom as diretrizes de decreto do combate à COVID-19.









Quando os policiais entraram no local, alguns participantes da festa estava jantando em uma grande mesa no salão principal. Neste momento, uma das mulheres que participava da festa se aproximou de um dos policiais, acreditando que ele fosse parte da produção. "Que olhos que você tem! Me excitam muito!", disse ela.





"As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Uns, ao se dar conta de que não éramos strippers, nos disseram: 'Nos enganamos'. Foi cômico e absurdo ao mesmo tempo", disse outro policial. Aos poucos, os participantes foram se dando conta de que a festa acabaria antes do começo. A denúncia para a polícia foi feita por um dos participantes, que acabou excluído da festa.