Tripulação do avião que caiu na Indonésia não enviou alerta de emergência

(foto: DEMY SANJAYA / AFP)

A tripulação do avião que caiu neste fim de semana nacom 62 pessoas a bordo não declarou emergência ou relatou problemas técnicos antes de se acidentar, informou nesta segunda-feira (11/01) um investigador.Uma gravação das conversas com o controle de tráfego aéreo aponta para trocas de rotina e nenhuma outraquando o Boeing 737-500 da Sriwijaya Air caiu 10.000 pés (3.000 metros) para mergulhar no mar de Java."É uma conversa normal e não há nada suspeito", disse à AFP Nurcahyo Utomo,do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes. "Não se fala de uma emergência ou algo parecido", acrescentou ele sobre aDados preliminares sugerem que é "muito provável" que o avião estivesse intacto quando caiu na água no sábado, disse Utomo, que afirmou ainda não saber as causas doMergulhadores indonésios exploravam nesta segunda o fundo do mar na costa de Jacarta em busca das caixas-pretas do Boeing, enquanto oem terra começou para identificar as vítimas. Pelo menos 2.500 socorristas e soldados participam da operação de busca que possibilitou localizar o sinal das duas caixas-pretas.As equipes de resgate relataram na noite de domingo quedez sacos contendo restos humanos, bem como 16 grandes partes da fuselagem e dez sacos de fragmentos a cerca de 23 metros de profundidade.Imagens divulgadas pela Marinha mostram o fundo do mar coberto de, mas as equipes devem agir rapidamente porque as correntes nesta área das "mil ilhas" ao largo de Jacarta podem arrastá-los para longe.O avião transportava 62 indonésios, entree tripulantes, incluindo 10 crianças. No comando estava Afwan, um ex-piloto da força aérea de 54 anos e pai de três filhos, de acordo com a mídia local.No principal porto de Jacarta, os sacos com restos humanos foram borrifados com desinfetante e transferidos para um hospital da Polícia, onde os investigadores tentarão identificá-los usando amostras de DNA retiradas de parentes das vítimas.Rapin Akbar, que tinha cinco parentes a bordo, incluindo uma irmã, um sobrinho e sua esposa e seu bebê de sete meses, deu uma amostra de sangue em um hospital para os testes."[Meu sobrinho] planejava voltar para Pontianak no domingo, mas mudou de ideia e decidiu voar no sábado", disse Akbar à AFP."Ela me ligou para dizer que o voo estava atrasado e me enviou uma foto de seu bebê", acrescentou.Na noite desta segunda-feira, as autoridades identificaram o comissário de bordo Okky Bisma, de 29 anos, como a primeira vítima confirmada após comparar asdigitais de uma mão recuperada com as de um banco de dados do governo.A investigação sobre o acidente, o último de uma série de desastres aéreos na Indonésia, pode levar meses.Especialistas em aviação apontaram que os dados de voo indicam que o avião desviou bruscamente de sua trajetória antes de despencar cerca de 10.000 pés (3.000 metros) em menos de um minuto e mergulhar no mar de Java.Eles acreditam que o mau tempo (chuvas torrenciaisa decolagem), erros de pilotagem, ou um problema técnico podem ter causado a tragédia.Stephen Wright, professor de sistemas aeronáuticos da Universidade Finlandesa de Tampere, estima que a velocidade relativamente baixa do avião era um sinal de alerta."Algo dramático aconteceu após a", disse ele à AFP.A companhia aérea de baixo custo Sriwijaya Air, que assegura destinos na Indonésia e Sudeste Asiático, não forneceusobre o que pode ter acontecido neste avião de 26 anos, anteriormente operado pela Continental Airlines e United Airlines nos Estados Unidos.É o primeiro acidente fatal da Sriwijaya Air desde que afoi lançada em 2003.Em outubro de 2018, 189 pessoas morreram quando um Boeing 737 MAX caiu no mar de Java, 12 minutos após a decolagem.O avião da Sriwijaya não pertence ànova geração do Boeing 737 MAX, mas é um "clássico" Boeing 737.O setor de transporte aéreo na Indonésia lamentou várias tragédias nos últimos anos, e algumas companhias aéreas deste país foram proibidas de operar na Europa no