OMS pede fim de 'acordos bilaterais' entre países e laboratórios para vacina contra a covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu, nesta sexta-feira (8), mais solidariedade no combate à covid-19 e pediu aos países ricos que deixem de fazer "acordos bilaterais" com os laboratórios para reservar doses da vacina.



"Peço encarecidamente aos fabricantes que dêem prioridade ao envio" das vacinas através do mecanismo Covax lançado pela OMS e seus sócios, declarou o chefe da agência de saúde da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa.



"E peço encarecidamente aos países e fabricantes que deixem de fazer acordos bilaterais em detrimento do Covax", insistiu.



O diretor-geral da OMS também pediu aos países que solicitaram mais doses da vacina que as necessárias que as "doem imediatamente ao Covax, que está preparado para distribui-las igualmente a partir de hoje mesmo".



"O nacionalismo vacinal prejudica todo o mundo", destacou, lamentando que a vacina tenha chegado apenas a alguns países pobres até agora.



O apelo coincidiu com uma decisão da União Europeia, muito pressionada pelas críticas geradas pela lentidão das campanhas de vacinação, de dobrar suas encomendas da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela