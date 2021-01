Secretária de Educação dos EUA renuncia e culpa Trump por incitar violência

A secretária de Educação dos Estados Unidos, Betsy DeVos, renunciou ao cargo na noite de quinta-feira, 7, um dia depois da invasão do Capitólio por apoiadores do presidente Donald Trump. Em uma carta de demissão, DeVos culpou o presidente Donald Trump por inflamar as tensões durante o motim no Congresso norte-americano. "Não há dúvidas sobre o impacto que sua retórica teve sobre a situação, e é o ponto de inflexão para mim", disse DeVos no pronunciamento. Devos foi a nona integrante do governo Trump que saiu da administração federal após os protestos violentos de quarta-feira. Antes dela, a secretária dos Transportes do país, Elaine Chao, também havia renunciado ao cargo, citando os eventos "totalmente evitáveis" e traumáticos ocorridos em Washington.