O Facebook informou ter retirado um vídeo publicado em sua plataforma pelo presidente americano, Donald Trump, por incitar à violência seus apoiadores, que invadiram o Capitólio nesta quarta-feira (6).



"Esta é uma situação de emergência e estamos tomando as medidas de emergência apropriadas; inclusive a de eliminar o vídeo do presidente Trump", informou o vice-presidente do Facebook Guy Rosen em um tuíte.