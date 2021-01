Emir do Catar vai à Arábia Saudita após três anos de crise diplomática

O emir do Catar, xeque Tamim ben Hamad Al-Thani, chegou à Arábia Saudita nesta terça-feira (5), onde participará de uma cúpula dos países do Golfo, após três anos de crise diplomática e um dia após a reabertura das fronteiras entre ambos os países.



De acordo com imagens divulgadas pela televisão pública saudita Al Ejbariya, o dirigente catariano foi recebido com um abraço pelo príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, no aeroporto de Al Ula, no noroeste da Arábia Saudita.



Na segunda-feira (4), as autoridades da Riade decidiram abrir suas fronteiras terrestres e marítimas, assim como seu espaço aéreo, ao Catar, por ocasião desta cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). O evento tem como objetivo analisar a crise diplomática entre seus membros: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, Kuwait e Catar.