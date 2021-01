Pescador mexicano morre após colisão com barco de ambientalistas norte-americanos

Um pescador mexicano morreu depois que seu barco colidiu com a embarcação da organização ambiental americana Sea Shepherd no Mar de Cortés, no estado da Baixa Califórnia (noroeste), informou nesta segunda-feira (4)o secretário regional de Saúde, Alonso Pérez.



"Infelizmente ontem (domingo) um dos envolvidos nesta colisão perdeu a batalha", um acidente que deixou outro pescador ferido, mas estável, disse Pérez à AFP.



Mario García foi internado no Hospital Geral de Mexicali em 31 de dezembro "em muito mau estado", teve "grandes fraturas de quadril, pélvis e instabilidade da bexiga", explicou a autoridade.



Agustín Toledo, irmão de Mário, exigiu nas redes sociais das autoridades que a morte "não fique impune".



A colisão entre o barco de Toledo e a embarcação da Sea Shepherd, o "Farley Mowat", ocorreu no dia 31 de dezembro no santuário marinho da vaquita, também conhecido como boto-do-pacífico, um dos menores cetáceos do mundo, que está em perigo de extinção.



Os ambientalistas estavam recolhendo redes de pesca no mar "quando foram atacados com artefatos explosivos artesanais dos pescadores", que tentavam deter os ativistas, informou a Secretaria da Marinha do México em nota em 31 de dezembro.



Quando o barco da organização ambientalista tentou deixar a área "um dos barcos (de pescadores) desviou agressivamente do" Farley Mowat "e bateu diretamente no casco da ex-embarcação Guarda Costeira americana", se defendeu o Sea Shepherd em um comunicado. "O barco se partiu em dois, expulsando seus passageiros ao mar", acrescentou.



Segundo a Marinha, os ambientalistas ajudaram os pescadores feridos, enquanto a família garante que eles foram agredidos intencionalmente. Os ativistas do Sea Shepard foram atacados em várias ocasiões por pescadores ilegais.



De acordo com o Centro pela Diversidade Biológica dos Estados Unidos, a população de boto-do-pacífico diminuiu de cerca de 560 espécimes na década de 1990 para apenas 10, principalmente porque os animais acabam presos nas redes de pesca.