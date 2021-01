Conhecido jornalista dos EUA, Larry King está hospitalizado por COVID-19

(foto: Reprodução)

O famoso jornalista americano Larry King contraiu a COVID-19 e estáhá mais de uma semana em Los Angeles - anunciou no sábado (02/01) a rede CNN, canal em que trabalhou por 25 anos.King, que tem 87 anos, foi internado no Cedars Sinai Medical Center, na cidade californiana, decom uma "fonte próxima à família", disse a CNN.O jornalista sofre de diabetes tipo 2 e teve váriosmédicos, incluindo ataques cardíacos, câncer de pulmão e angina, uma doença causada pela diminuição do fluxo sanguíneo para o coração. É uma das figuras mais importantes da história da televisão, famoso por suas camisas, pelas gravatas multicoloridas, suspensórios e os grandes óculos.Apresentou o programa "Larry King Live" por 25 anos. Entrevistou todos os presidentes dos Estados Unidos desde 1974 e líderes como o palestino Yasser Arafat e o russo Vladimir Putin. Ele deixou a CNN em 2010 e continuou fazendo entrevistas transmitidas em seu site. Em 2012, lançou o programa "Larry King Now" na Ora TV, um canal de vídeo sob demandapor ele.