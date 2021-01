Enfermeiro italiano usa traje anticovid para pedir noiva em casamento

Um enfermeiro de um hospital no sul da Itália pediu a namorada em casamento com a grande pergunta escrita nas costas de seu traje de proteção contra o coronavírus.



Compartilhada em sua conta no Facebook, a foto viralizou nas redes sociais.



Na publicação, que acumula mais de 500 "curtidas" neste sábado (2), Giuseppe Pungente compartilhou uma foto sua, de costas, vestido com um traje branco de proteção contra coronavírus no corredor de um hospital de Ostuni, na região da Apúlia.



"Carmeli, quer se casar comigo?", diz a pergunta escrita em preto na parte superior do traje do enfermeiro, com as respostas "Sim" e "Não" circuladas, abaixo.



Em sua postagem de Ano Novo, Pungente escreve que, como enfermeiro "na linha de frente na luta contra o vírus", "desenvolvi a ideia de que a verdadeira vida é feita de pequenas coisas simples, como os amigos mais próximos, a família e o futuro contigo, Carmen Pinto".



Entre as respostas à publicação, a 16a é de Carmen Pinto, que escreve um grande "Sim", acompanhado de sete emojis de coração.



Pungente teve covid-19 no início da pandemia no país, em março passado, e foi vacinado contra o coronavírus nos últimos dias, segundo o jornal La Repubblica.



A Itália é um dos países mais enlutados do mundo pela covid-19, com mais de 74.600 mortes.



