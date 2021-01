Oito jovens morrem em uma festa na Bósnia após serem intoxicados com gás

Oito jovens morreram por intoxicação a gás na noite de quinta-feira, 31 de dezembro, na Bósnia em uma casa de fim de semana onde comemoravam o Ano Novo, segundo a polícia e a imprensa local.



As vítimas são quatro homens e quatro mulheres com idades entre 18 e 20 anos que foram encontrados mortos na aldeia de Tribistovo, localizada no sul da Bósnia, segundo a polícia.



Agentes e ambulâncias correram para o local após serem informados de que várias pessoas, que estavam comemorando a chegada do Ano Novo, foram encontradas inconscientes em Tribistovo, disse o policial Milan Galic ao canal de TV local N1.



"A causa mais provável das mortes é o envenenamento por gás", disse o policial, acrescentando que mais detalhes serão conhecidos após a conclusão da investigação.



A mídia local noticiou que as vítimas morreram possivelmente devido à exposição ao gás que teria vindo do gerador.



O primeiro-ministro Zoran Tegeltija expressou suas condolências às famílias das vítimas.