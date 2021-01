Vice-presidente dos EUA segue tentando mudar resultado da eleição no país

(foto: Reprodução)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou que a justiça rejeite um processo que visa a dar ao vice-presidente Mike Pence o poder de derrubar osda eleição presidencial vencida pelo democrata Joe Biden. Na próxima semana, o Congresso vai formalmente contar os votos do colégio eleitoral.Pence, como presidente do Senado, vaia sessão da próxima quarta-feira, 6, e declarar o vencedor da corrida à Casa Branca. O colégio eleitoral consolidou neste mês a vitória de Biden por 306 a 232 votos e múltiplos esforços legais da campanha do presidente Donald Trump para questionar os resultados falharam.O processo nomeia Pence, que tem um papelcerimonial nos procedimentos da próxima semana, como réu e pede à justiça que anule a lei de 1887 que estabelece como o Congresso faz a contagem de votos. O texto afirma que o vice-presidente "pode exercer a autoridade exclusiva e arbítrio único para determinar quais votos eleitorais contar para um dado Estado."O Departamento de Justiça representa Pence em no processo que procura descobrir uma maneira de manter o presidente Trump no poder. Em um processono Texas na quarta-feira, a pasta afirmou que o deputado republicano Louie Gohmert e um grupo de republicanos do Arizona "processaram o réu errado" - se, de fato, qualquer um deles tiver uma "reclamação judicialmente reconhecível.""É ao papel prescrito para o Senado e para a Casa de Republicanos na Lei de Contagem Eleitoral que os requerentes se opõem, não a quaisquer ações que o vice-presidente Pence tenha tomado... Um processo para estabelecer que o vice-presidente tenha autoridade sobre a contagem, movido contra o vice-presidente, é uma contradição jurídica ambulante."Trump, o primeiro presidente a perder a reeleição em quase 30 anos, atribuiu a derrota a uma fraude eleitoral disseminada. Mas um conjunto de autoridades eleitorais não partidárias e republicanos confirmaram que não houve fraude na eleição de novembro. Entre eles, o ex-procurador geral William Barr, que disse não ver razão para apontar um conselho especial paraas alegações do presidente sobre a eleição. Ele se demitiu na semana passada.Trump e seus aliados entraram com cerca de 50 processos disputando os resultados da eleição e quase todos foram rejeitados ou abandonados. Ele também perdeu duas vezes naCorte.