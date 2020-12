Secretário-geral da ONU quer observadores internacionais na Líbia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, quer enviar observadores internacionais à Líbia para monitorar o frágil cessar-fogo em vigor, na esperança de virar a página sobre dez anos de guerra.



Em carta dirigida aos Estados-membros do Conselho de Segurança e à qual a AFP teve acesso, Guterres pede a criação de um grupo de observação que inclua civis, bem como militares aposentados de organizações como a União Africana, a União Europeia e a Liga Árabe.



De acordo com a proposta de Guterres, que deverá ser debatida no próximo ano, os observadores operariam inicialmente em uma seção triangular da Líbia em torno de Sirte, local de nascimento do ex-ditador Muammar Kadhafi, cuja queda apoiada pelo Ocidente em 2011 deu início a uma década de conflitos violentos na região.



As partes em conflito, que concordaram com um cessar-fogo em 23 de outubro em Genebra, querem evitar a presença de tropas estrangeiras armadas, disse o secretário-geral da ONU.



"Apelo a todas as partes interessadas, nacionais, regionais e internacionais, para que respeitem as disposições do acordo de cessar-fogo e garantam a sua implementação sem demora", afirmou Guterres na carta enviada na terça-feira.



"Encorajo os Estados-membros e as organizações regionais a apoiarem a implementação do mecanismo de cessar-fogo, inclusive fornecendo monitores individuais sob a supervisão das Nações Unidas", continuou.



Em particular, Guterres exortou todas as nações a respeitarem o embargo de armas da ONU à Líbia, que foi flagrantemente violado. Sob o cessar-fogo, todas as forças estrangeiras devem partir dentro de três meses.



Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia que luta contra o governo oficial de Trípoli, teve o apoio da Rússia, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.



Cerca de 20.000 soldados e mercenários ainda estavam no país no início de dezembro, de acordo com a enviada da ONU Stephanie Williams.