Petróleo sobe, puxado pela fragilidade do dólar

O petróleo se manteve em alta nesta quarta-feira (30), graças à fragilidade do dólar e após o anúncio de que as reservas americanas voltaram a cair pela terceira semana consecutiva.



O barril de Brent para entrega em fevereiro subiu 0,48%, fechando a 51,34 dólares, enquanto no mercado americano, o barril de WTI subiu 0,83%, a 48,40 dólares.



"Os preços foram ajudados pela fragilidade do dólar", disse Stephen Innes, analista da firma Axi.



O dólar atingiu seu menor valor em dois anos e meio em uma cesta das principais moedas do mundo.



Para o mercado petroleiro, negociado em dólares, esta redução barateia os preços para os compradores que usam outras divisas.



Por outro lado, os Estados Unidos informaram que suas reservas comerciais caíram pela terceira semana seguida e acima do que os analistas esperavam.