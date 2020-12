Confrontos comunitários deixam mais de 20 mortos na Guiné

A violência intercomunitária no fim de semana passado na cidade de Macenta, sul da Guiné, deixou "mais de 20 mortos", reportou nesta terça-feira (29) um político local.



O governador da região admitiu que o número de 11 mortos registrado até agora tinha "evoluído" para cima.



Macenta foi palco no sábado de confrontos entre os membros das comunidades Tomas, geralmente animistas, e Tomas Mania, geralmente muçulmanas, que continuaram no domingo, apesar da chegada de reforços das cidades próximas de Gueckédu e N'Zérékoré.



"Oficialmente há 11 mortos, mas digo-lhe que há mais de 20 mortos", disse à AFP nesta terça-feira por telefone um político de Macenta.



O governador da região da Guiné Florestal, Mohamed Gharé, disse no domingo que houve "11 corpos registrados no necrotério" de Macenta, mas na terça-feira admitiu que este número havia "evoluído" para cima, sem dar mais detalhes.



As comunidades de Toma e Toma Mania, que conviveram durante vários séculos, "muito frequentemente brigam pela paternidade da cidade (de Macenta) e cada uma afirma em tom alto e claro ter sido a primeira a se estabelecer ali", disse um funcionário administrativo.