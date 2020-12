O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou nesta terça-feira (29) o avanço do plano de vacinação do governo de Donald Trump e afirmou que está com muito "atraso".



"O plano do governo de Trump para distribuir as vacinas está com atraso, com muito atraso", disse Biden, em um discurso sobre a pandemia, no qual prometeu "mover céu, mar e terra para avançar na direção correta".