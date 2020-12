Os preços do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionados pela fragilidade do dólar e a aprovação do plano de estímulo à economia americana, apesar das perspectivas pouco animadoras sobre a demanda.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,45%, a 51,09 dólares. O barril americano do WTI para entrega em fevereiro subiu 0,79%, a 48 dólares.



O presidente americano assinou no último domingo um plano de estímulo de 900 bilhões de dólares, que inclui ajudas diretas aos lares e pequenas empresas do país, maior consumidor mundial de petróleo.