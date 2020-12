Supremo turco considera legal detenção do mecenas Osman Kavala

A mais alta corte da Turquia considerou legal, nesta terça-feira (29), a detenção prolongada do empresário e filantropo Osman Kavala, um destacado membro da sociedade civil preso há mais de três anos sem ter sido condenado.



O Tribunal Constitucional determinou que a prisão de Kavala não representou "uma violação" de seus direitos, inviabilizando a possibilidade de anulação de sua detenção, de acordo com a agência de notícias estatal Anadolu.



Kavala está encarcerado desde 2017, após uma acusação de tentativa de golpe de Estado e de espionagem, acusações que ele nega categoricamente e pelas quais pode ser condenado à prisão perpétua.



Kavala é uma figura respeitada na sociedade civil turca por seu apoio a projetos culturais relacionados aos direitos das minorias, assuntos curdos e reconciliação armênio-turca.



Absolvido em fevereiro durante um primeiro julgamento, no qual era acusado de financiar protestos antigovernamentais em 2013, foi imediatamente preso no âmbito de outra investigação ligada à tentativa de golpe de julho de 2016.



No final da primeira audiência deste novo julgamento, em 18 de dezembro, um tribunal de Istambul ordenou a prisão de Kavala. Nessa audiência, Kavala considerou sua prisão prolongada como uma forma de "tortura mental".