Celebridades da música lamentam a partida de Armando Manzanero

Figuras do universo musical hispano-americano homenagearam o "maestro" Armando Manzanero, que morreu na madrugada desta segunda-feira(28) aos 86 anos de covid-19 em um hospital da Cidade do México.



Aqui estão algumas das reações:



- "Muito triste com sua partida. Um rei da música nos deixou. Descanse em paz, maestro", tuitou o porto-riquenho Ricky Martin.



- "Hoje nos deixa o maestro #ArmandoManzanero. Um talento gigantesco, um homem admirável que com sua música e suas letras foi uma inspiração para muitos de nós. No meio da tristeza por sua saída agradeço a bênção de seu legado musical. Muito obrigado maestro", escreveu o americano-porto-riquenho Marc Anthony no Twitter.



- "Obrigado maestro! Todas as suas canções foram protagonistas dos meus amores. Obrigado pela sua amizade e acima de tudo por me ensinar tantas coisas sobre a música colombiana. Estamos ansiosos para nosso encontro em Mérida. Manzanero para sempre!", tuitou o colombiano Carlos Vives.