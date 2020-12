Um dos últimos grandes pandas de Taiwain aparece pela 1a vez para câmeras

O segundo panda gigante nascido em cativeiro em Taiwan apareceu diante das câmeras nesta segunda-feira (28), aos seis meses de idade, escalando as árvores do Zoológico de Taipei.



Os pais da fêmea Yuan Bao, Yuan Yuan e Tuan Tuan, foram um presente da China a Taiwan em 2008, como um símbolo da melhora das relações entre ambos os países.



Com sua "Diplomacia do Panda", a China costuma emprestar seus pandas a zoológicos estrangeiros. Desta vez, presenteou com esse casal, cujos nomes significam "reunião" e "unidade".



A ilha e o continente têm governos separados desde 1949, mas o regime comunista reivindica sua soberania sobre Taiwan.



Nascida em 28 de junho, a joven Yan Bao foi apresentada a cerca de 150 jornalistas e outros convidados, nesta segunda, no Zoológico de Taipei. Ela cresceu ao lado da mãe.



"Tem crescido bem", afirmou a prefeito da capital, Taipei, Ko Wen-je.



Concebido por inseminação artificial, o filhote pesava 186 gramas quando nasceu e, hoje, está com 13 quilos.



O Zoológico de Taiwan viu muitos nascimentos este ano. Entre eles, o de um gorila, um coala, uma anta e um pangolim.



A mãe, Yuan Yuan, já havia dado vida a uma fêmea, Yuan Zai, em 2013, que foi o primeiro nascimento de um panda em Taiwan. Desde então, a família dos pandas é a principal atração do zoológico.



De acordo com a organização WWF, pouco mais de 1.800 grandes pandas ainda vivem na natureza.