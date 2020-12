A polícia prendeu um homem suspeito de matar três pessoas e ferir outras três em um tiroteio no sábado em uma pista de boliche em Rockford, Illinois, nos Estados Unidos, informaram as autoridades neste domingo (27).



Um homem de 37 anos foi detido pela polícia local, que indicou não estar à procura de nenhum outro suspeito pelo massacre.



"A investigação continua. Temos três mortes", afirmou o chefe de polícia de Rockford, Dan O'Shea, durante uma coletiva de imprensa. "Prendemos um suspeito. É basicamente o que temos no momento", disse ele sem dar mais detalhes.



O estabelecimento onde ocorreu o tiroteio publicou em sua página do Facebook apenas a mensagem "Ore, por favor".