Biden alerta para 'consequências devastadoras' se Trump não sancionar pacote de alívio

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou neste sábado (26) sobre as "consequências devastadoras" para milhões de cidadãos em dificuldades se o presidente atual, Donald Trump, não sancionar o enorme pacote de estímulo econômico aprovado pelo Congresso.



Após meses de negociações, os legisladores aprovaram na segunda-feira um pacote de apoio à economia no valor de 900 bilhões de dólares, mas Trump o rejeitou, pedindo, entre outras coisas, um aumento na ajuda direta às famílias.



"Essa abdicação de responsabilidade tem consequências devastadoras. Hoje, cerca de 10 milhões de americanos perderão os recursos do seguro-desemprego", advertiu Biden, referindo-se à expiração do benefício, a partir deste sábado, em plena crise devido à pandemia de covid-19.