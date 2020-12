Turquia vai exigir testes negativos para viagens ao país

A Turquia anunciou novas exigências para viagens internacionais, com o objetivo de conter a disseminação da covid-19. O país vai começar a exigir que visitantes estrangeiros apresentem um teste negativo da doença para autorizar sua entrada em solo turco. A medida começa na próxima segunda-feira, 28, e está prevista para durar até março.



O ministro da Saúde local, Fahrettin Koca, postou um comunicado nesta sexta-feira, 25, pelo Twitter, dizendo que os viajantes precisarão apresentar um resultado negativo do teste - tipo PCR - para entrar no país. O teste precisa ser feito 72 horas antes do embarque para a Turquia. Anteriormente, o governo não fazia exigências nesse sentido.



A Turquia tem uma das piores taxas de infecção do mundo, com uma média semanal superior a 20 mil casos diários. O número total de mortos no país é de 19.371, segundo estatísticas oficiais.



Marrocos



Já o Marrocos anunciou que adquiriu 65 milhões de doses das vacinas desenvolvidas pela chinesa Sinopharm e pela britânica AstraZeneca. O reino localizado no norte da África se prepara para lançar um plano de vacinação que visa imunizar 80% da população adulta do país.



O ministro da Saúde marroquino, Khalid Ait Taleb, fez o anúncio em uma reunião de gabinete na quinta-feira, 24. O governo não indicou se as vacinas foram compradas ou fornecidas pela Covax, o projeto global para fornecer vacinas aos países em desenvolvimento, ou uma combinação de ambos. O ministério informou hoje que o Marrocos ainda não recebeu as vacinas.



Chefe do departamento de virologia da Universidade Hassan II, em Casablanca, e membro do comitê científico do governo para combate à covid-19, Mustapha Ennaji Moulay disse que os reguladores estão revisando a documentação da vacina da Sinopharm, e que o programa de vacinação está previsto para começar nos próximos dias.