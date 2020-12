Forte explosão abala o centro de Nashville, nos EUA

Um veículo explodiu no centro de Nashville, Tennessee, na manhã desta sexta-feira (25), em um ato ao que parece "deliberado", segundo a polícia da cidade do sul dos Estados Unidos.



A explosão aconteceu às 6H30 locais (9H30 de Brasília) da manhã de Natal e provocou grandes danos nas fachadas de edifícios ao redor.



O solo na área estava coberto com vidro, galhos de árvores e tijolos, e a explosão também estourou alguns canos.



Pelo menos três pessoas foram levadas para um hospital com ferimentos leves, afirmaram os bombeiros segundo a mídia local.



A detonação foi sentida a vários quilômetros de distância. "Parece um ato deliberado", afirmou a polícia em sua conta no Twitter.



A explosão aconteceu perto da AT&T; Tower, um edifício emblemático da capital da música country, apelidado de "Batman Tower" por sua forma. O FBI isolou o bairro e a agência federal especializada em armas e explosivos está envolvida na investigação.



O presidente Donald Trump "foi informado" da situação, segundo a Casa Branca.



Uma patrulha policial, chamada pouco antes da explosão por conta de disparos, observou um trailer estacionado que considerou suspeito, disse o porta-voz da Polícia de Nashville, Don Aaron, em entrevista coletiva, sem dar mais detalhes.



Esquadrões antibombas foram enviados ao local enquanto a polícia evacuava os moradores dos prédios ao redor, acrescentou.



Várias equipes caninas inspecionaram a área da explosão "para se certificar de que não havia outras cargas", afirmou Aaron, enfatizando que "não havia indícios" da presença de outros artefatos explosivos.



A polícia também examinou os edifícios afetados em busca de possíveis vítimas.



"Será feito todo o possível para garantir que tudo esteja perfeitamente seguro", disse o prefeito de Nashville, John Cooper. "Temos muita sorte" de haver tão poucos feridos, declarou ele, observando que os danos foram "espetaculares, mas limitados".



A polícia estava procurando testemunhas e várias pessoas foram levadas à delegacia para serem interrogadas, informou o porta-voz.