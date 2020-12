Naufrágio deixa 26 mortos em Uganda

Ao menos 26 pessoas morreram na quarta-feira no naufrágio de uma embarcação no lago Albert, fronteira entre Uganda e a República Democrática do Congo (RDC), informaram nesta sexta-feira à AFP fontes do governo ugandense.



O navio, que transportava passageiros entre Songa Lendu e Pakwack, ambas em Uganda, "não suportou os fortes ventos e naufragou", afirmou Ashraf Oromo, funcionário do governo de Songa Lendu.



"Mais de 50 pessoas estavam a bordo do barco, 21 foram resgatadas e 26 cadáveres foram recuperados", disse Oromo.



"A busca continua, mas não acreditamos que encontraremos mais sobreviventes", completou.



Uma fonte da RDC, no entanto, afirmou que a tragédia deixou 41 mortos e apenas sete sobreviventes.