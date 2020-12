Síria intercepta mísseis disparados por Israel (imprensa oficial)

A defesa aérea síria interceptou nesta quinta-feira (24) mísseis lançados por Israel contra a província de Hama (oeste), informou a agência oficial de notícias Sana.



"Nossa defesa aérea interceptou um ataque sobre a região de Maysaf", na província de Hama, fundamentalmente rural, acrescentou a fonte.



A TV pública síria divulgou imagens em que aparecia, segundo ela, a força aérea respondendo ao ataque israelense.



No Líbano foram ouvidos aviões de guerra israelenses sobrevoando o país - vizinho à Síria - pouco antes dos bombardeios, constataram correspondentes da AFP.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), radicado no Reino Unido, também informou de bombardeios contra Maysaf, afirmando que Israel era "provavelmente responsável".



A ONG declarou que o ataque visava "posições das forças leais [ao regime de Bashar al Assad] e de milícias apoiadas pelo Irã", sem fornecer mais detalhes.



Israel, que não comentou estas informações, realizou centenas de bombardeios na Síria desde que começou a guerra civil, em 2011, contra forças iranianas, forças do movimento xiita Hezbollah e tropas do governo sírio.