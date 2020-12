O porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, anunciou nesta quarta-feira (23) que as negociações do acordo pós-Brexit, que Londres e Bruxelas tentam concluir, vão continuar por "toda a noite".



"O trabalho continuará por toda a noite", escreveu no Twitter, recomendando aos que acompanham as negociações "dormir um pouco". "Esperamos que seja possível começar amanhã logo pela manhã", acrescentou, referindo-se à quinta-feira.