Rei do Marrocos reitera apoio a palestinos, após normalização de relações com Israel

O rei do Marrocos, Mohammed VI, reiterou seu "compromisso permanente com a defesa dos direitos legítimos do povo palestino", em mensagem dirigida ao presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, em comunicado do palácio real nesta quarta-feira (23).



A mensagem foi enviada no dia seguinte à primeira visita oficial de uma delegação israelense-americana ao Marrocos, onde funcionários dos dois países assinaram acordos de cooperação.



Esta visita ocorreu menos de duas semanas após o anúncio da normalização das relações entre Marrocos e Israel, em troca do reconhecimento pelos Estados Unidos da "soberania" marroquina no disputado território do Saara Ocidental.



Desde o anúncio da retomada das relações diplomáticas, Mohammed VI assegurou ao presidente palestino "o compromisso permanente e sustentado do Marrocos em favor da justa causa palestina".



O monarca marroquino reafirmou na quarta-feira seu "compromisso com as negociações entre os partidos palestino e israelense como única forma de se chegar a uma solução definitiva", depois de reiterar na terça-feira a posição "constante" do Marrocos com base em uma solução de dois Estados.



Uma reunião do comitê Al Qods (Jerusalém), presidido por Mohammed VI, será realizada "em breve" para examinar "formas de consolidar a preservação do status especial da cidade de Jerusalém", acrescentou o comunicado.



O Marrocos é o quarto país árabe a anunciar este ano a normalização de suas relações com Israel, depois dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão.



O escritório de ligação com Israel (fechado em 2000) será reaberto em Rabat dentro de duas semanas, segundo o chefe da diplomacia marroquina, Nasser Bourita.



Os palestinos se opõem à normalização das relações entre Israel e o mundo árabe, acreditando que ela só deveria ocorrer após se alcançar um acordo de paz entre israelenses e palestinos.