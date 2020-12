Biden anuncia Anne Filipic como diretora de gerenciamento e administração

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou Anne Filipic como a diretora de gerenciamento e administração do novo governo, que toma posse em 20 de janeiro. Ela trabalhou no Departamento de Saúde americano na gestão Barack Obama.



O cargo de diretora de gerenciamento e administração faz parte da "equipe sênior" da Casa Branca - ou seja, do grupo de assessores mais próximos ao presidente americano.



De acordo com Biden, Filipic e outros nomes já anunciados para compor o governo vão ajudá-lo a "reconstruir a nação" e "entregar a mudança de que a América precisa nesses tempos difíceis". "São líderes respeitados, com valores e prioridades alinhados aos meus", afirma o presidente eleito, em nota.



A vice-presidente eleita, Kamala Harris, destaca que as indicações feitas até o momento reúnem experiência política e administrativa. "Estou ansiosa para trabalhar com eles e inaugurar um futuro melhor para todos os americanos", diz, segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa.