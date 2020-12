EUA: grupo bipartidário pressiona líderes a avançarem em negociações por pacote

Um grupo de parlamentares republicanos e democratas exortou a liderança do Congresso dos Estados Unidos a continuar avançando nas negociações por uma nova rodada de estímulos fiscais. Em comunicado, os congressistas destacaram que a pandemia tem sido "devastadora para milhares de americanos", que precisam de ajuda adicional.



"Sabemos como pode ser difícil chegar a entendimento em algumas dessas questões. Encorajamos os líderes e suas equipes a continuarem com esse trabalho importante. Ao trabalharmos juntos, podemos e iremos entregar a assistência imediata para trabalhadores, famílias e empresas que mais precisam", diz a nota, divulgada na noite desta quinta-feira.



O grupo é formado por 11 senadores dos dois partidos e pela bancada Problem Solvers (Solucionadores de problemas, em tradução livre) na Câmara dos Representantes. No início da semana, esses parlamentares propuseram pacote de cerca de US$ 900 bilhões, que tem sido usado como ponto de partida para as negociações entre os líderes.