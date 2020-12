Empresa de biotecnologia Valneva inicia testes em humanos de vacina contra covid-19

A empresa de biotecnologia franco-austríaca Valneva, especializada em vacinas, anunciou nesta quarta-feira (16) que iniciará os testes clínicos em humanos de sua futura vacina contra a covid-19, pela qual já recebeu pedidos do Reino Unido.

O teste de fase 1/2, que avaliará a segurança e a imunogenicidade (a capacidad para induzir uma resposta imunológica) de três doses diferentes da vacina (baixa, média, alta) entre 150 adultos saudáveis acontecerá em vários pontos do Reino Unido.

A vacina candidata tem o apoio do órgão de pesquisa do 'National Institut for Health' britânico, informou a empresa em um comunicado.

A seleção da dose ideal da vacina está planejada para o segundo trimestre de 2021 e a empresa espera obter a autorização de comercialização no quarto trimestre.

A vacina candidata da Valneva utiliza a tecnologia do vírus inativado, que consiste em criar uma resposta imunológica nas pessoas com a injeção de um vírus privado de sua capacidade de causar danos.

A "VLA2021" é composta por partículas inativadas do vírus Sars-cov-2, que possuem uma forte densidade de proteínas S (a "chave" que permite ao coronavírus penetrar nas células humanas), conjugadas com dois adjuvantes.