Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje que o seu sensor lidar Velabit? foi indicado como o ganhador do 2020 Innovation Award pela Silicon Valley Robotics. O menor sensor produzido pela Velodyne, o Velabit oferece novos níveis de versatilidade e economia para a percepção lidar 3D. Ele é uma solução fundamental na missão da Velodyne de transformar vidas promovendo a mobilidade segura e autonomia inteligente com acesso a inovadoras tecnologias lidar da empresa.

Velodyne Lidar's Velabit? sensor brings new levels of versatility and affordability to 3D lidar perception for autonomous solutions. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

"A escolha do Velabit para o Innovation Award by Silicon Valley Robotics demonstra contínuo reconhecimento do setor ao histórico inovador da Velodyne", disse Anand Gopalan, CEO da Velodyne Lidar. "A Velodyne está honrada pela nomeação do Velabit como um produto pioneiro para aplicações robóticas móveis. Com sua combinação de desempenho, tamanho e posição de preço, o Velabit é um sensor revolucionário para acionar robôs móveis autônomos em uma ampla gama de setores no mundo todo."

O Velabit supera os desafios de custo, segurança e projeto de soluções autônomas, proporcionando ao mesmo tempo sólido desempenho de sensor. Esse sensor lidar de estado sólido é altamente configurável para casos de uso especializados e pode ser incorporado em praticamente qualquer lugar em robôs, veículos aéreos não tripulados (VANT) e instalações de infraestrutura. Empregando a inovadora tecnologia de design e parceiros de fabricação da Velodyne, o Velabit é projetado para fácil fabricação em níveis massivos de produção.

A Velodyne também fornece os recém-lançados Velarray M1600 para aplicações robóticas móveis. O sensor lidar de estado sólido possibilita que robôs móveis sem contato e que realizam entrega de produtos a clientes finais operem de forma autônoma e segura, sem necessidade de intervenção humana. O Velarray M1600 proporciona a robôs autônomos uma incrível percepção de campo próximo de até 30 metros e um amplo campo de visão vertical de 32 graus, possibilitando que percorram ambientes não estruturados e em condições variáveis.

A Silicon Valley Robotics é o maior conjunto de inovação em tecnologia robótica e de IA e investimentos do mundo. Seu Innovation Award reconhece uma notável tecnologia ou produto ou de fase inicial desenvolvido recentemente que vai criar um impacto na indústria robótica.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

