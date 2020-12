Wall Street fecha sem tendências definidas

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas, em um mercado dividido entre o otimismo com o início da vacinação contra o novo coronavírus nos Estados Unidos e o medo de novas restrições à circulação devido ao avanço da pandemia.

O índice de referência Dow Jones perdeu, assim, 0,62%, a 29.861,55 pontos, enquanto o ampliado S&P; 500 - das 500 maiores empresas - caiu 0,44%, a 3.647,49 unidades. O Nasdaq, de predomínio tecnológico, subiu 0,50%, a 12.440,04 pontos, segundo resultados definitivos do fechamento.

A bolsa abriu no azul, após o começo da campanha de vacinação em massa contra a covid-19 nos Estados Unidos, que superou as 300.000 mortes nesta segunda, segundo o balanço mais recente da Universidade Johns Hopkins.

A esperança de um acordo no Congresso dos Estados Unidos sobre um pacote de ajuda econômico quando expira a ajuda que sustenta quem perdeu o emprego também impulsionou o mercado.

Mas tanto o Dow Jones quanto o S&P; 50 recuaram depois do meio do dia, após as declarações do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que deu a entender que um 'lockdown' total da cidade, similar ao do mês de março, não deve ser excluído para conter a pandemia.

"Esta advertência realmente causou uma inquietação mais ampla sobre confinamentos em outras partes" do país, destacaram os analistas da Briefing.com.

Temores sobre medidas similares na Europa também atingiram a bolsa nova-iorquina.

Esta semana, a bolsa espera os resultados da última reunião de política monetária do ano do Federal Reserve (Fed, banco central americano), na terça e na quarta.