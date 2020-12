Ataques de milícia na Colômbia deixa pelo menos sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas em dois massacres ocorridos entre sexta e domingo no departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, imerso em um ciclo de violência entre gangues herdadas de organizações paramilitares.

Na madrugada deste domingo, cerca de cinquenta homens armados e uniformizados, montados em barcos, penetraram no rio Nechí, no município do Cáucaso, "disparando indiscriminadamente contra alguns dos habitantes", disse em vídeo o coronel Jorge Cabra, comandante da polícia regional.

Três homens, um deles supostamente um mineiro de ouro, foram mortos no ataque, enquanto duas mulheres e três outros indivíduos ficaram feridos.

Em outro ataque ocorrido na sexta-feira, quatro homens foram mortos no município de El Bagre, a 76 quilômetros do Cáucaso, informou o mesmo comando policial.

Em ambos os casos, os ataques ocorreram em áreas rurais.