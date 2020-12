As negociações sobre um acordo comercial pós-Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia continuarão na noite deste sábado, antes do prazo para decidir se as conversas seguirão em frente, mas Londres alertou que as propostas de Bruxelas continuam insuficientes.

"As negociações continuam durante a noite, mas como as coisas estão, as propostas na mesa da UE continuam inaceitáveis", revelou uma fonte do governo britânico.