Israel anuncia abertura de relações diplomáticas com Butão

Israel anunciou neste sábado o estabelecimento de relações diplomáticas com o reino do Butão, localizado no leste do Himalaia.

"O círculo de reconhecimento de Israel continua a se expandir. O estabelecimento de relações com o reino do Butão constituirá uma nova etapa no aprofundamento das relações de Israel na Ásia", disse o chanceler israelense Gabi Ashkenazi em comunicado.

O acordo foi assinado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que disse em um comunicado que Israel está "em contato com outros países que desejam estabelecer relações".

Israel chegou a acordos para normalizar suas relações nos últimos meses com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos.

A assinatura do acordo com o reino do Butão ocorreu na residência do embaixador de Israel na Índia, Ron Malka, juntamente com seu homólogo butanês, segundo nota do Itamaraty.

"Este acordo abrirá muito mais oportunidades de cooperação para o benefício de nossos dois povos", tuitou Malka, chamando o dia de "histórico" e compartilhando fotos que mostram funcionários de ambos os países sorrindo, assinando documentos e apertando as mãos.

O remoto reino do Butão, um país com menos de um milhão de habitantes, está espremido entre os gigantes China e Índia.

Este país é famoso por seu índice de felicidade nacional bruta, que se baseia na felicidade e não no crescimento econômico.

Também tenta se proteger das desvantagens da globalização, mantendo uma economia de baixo carbono e um baixo número de turistas com uma diária de US$ 250 por visitante na alta temporada.

O país se orgulha de sua independência política e cultural e só mantém relações diplomáticas com cerca de cinquenta países.