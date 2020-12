Negociações de paz afegãs interrompidas até janeiro

Os talibãs e o governo afegão anunciaram neste sábado uma pausa até 5 de janeiro nas negociações de paz que acontecem no Catar.

Os insurgentes e Cabul indicaram em tuítes separados que trocaram "listas preliminares dos assuntos do programa das negociações interafegãs e celebraram debates introdutórios sobre os temas", que serão abordados na retomada das reuniões.

"Como os temas da agenda precisam de mais consultas, as partes concordaram com um recesso e com a retomada da segunda rodada de conversações em 5 de janeiro de 2021", tuitou o negociador do governo afegão, Nader Nadery.

O porta-voz talibã, Mohammad Naeem, tuitou uma mensagem praticamente idêntica, mas acrescentou que a partir de 14 de dezembro acontecerão "consultas" sobre os temas da agenda.

Javid Faisal, assessor do Conselho de Segurança Nacional do Afeganistão, confirmou uma pausa de "duas semanas" e afirmou que Cabul deseja que a próxima rodada de negociações aconteça no Afeganistão.