O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu neste sábado aos governos que declarem "estado de emergência climática" e cumpram as metas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

Os atuais compromissos "estão longe de ser suficientes" para limitar o aumento da temperatura média do planeta a um máximo de 1,5ºC, advertiu Guterres, ao discursar na reunião de cúpula virtual do clima, que celebra o quinto aniversário do Acordo de Paris.