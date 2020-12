Trump assina orçamento de uma semana para evitar 'shutdown'

O Senado americano aprovou e o presidente Donald Trump assinou nesta sexta-feira um orçamento de uma semana para evitar o fechamento do governo e permitir que os políticos continuem negociando um pacote de ajuda financeira para milhões de americanos e empresas em dificuldade devido à pandemia.

A Câmara dos Representantes aprovou esta semana uma resolução que prorroga o atual financiamento para todas as agências federais até o próximo dia 18. O Senado aprovou a medida por votação oral e a enviou ao presidente Donald Trump antes da meia-noite.

Trump assinou a resolução na noite desta sexta-feira, segundo informou a Casa Branca, horas antes da meia-noite, que demarcava o horário limite para que os fundos para operações federações não se esgotassem.

A prorrogação em uma semana evita, por enquanto, a perspectiva de um 'shutdown' do governo, em um momento em que os Estados Unidos enfrenta um novo surto nacional de infecções e mortes por covid-19 sem uma nova ajuda econômica para as famílias e as empresas em necessidade.

Os legisladores têm agora mais tempo para elaborar um pacote de resgate, que muitos deles vêm tentando incluir em um amplo projeto de lei de gastos gerais.

Um grupo bipartidário de políticos trabalha para aperfeiçoar um plano de estímulo de 908 bilhões de dólares, que inclui novas ajudas para enfrentar o desemprego, ajuda aos governos estaduais e locais e proteções de responsabilidade limitada para as empresas.

Mas os líderes dos partidos não conseguem chegar a um acordo sobre o pacote, enquanto os americanos enfrentam a pior crise econômica em décadas, em meio à maior crise de saúde pública em um século.