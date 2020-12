Banco Mundial emprestará US$ 300 milhões ao Panamá para enfrentamento da pandemia

O Banco Mundial (BM) concederá ao Panamá um empréstimo de US$ 300 milhões para "apoiar a resposta" do governo "à pandemia e recuperação econômica", anunciou a instituição financeira nesta sexta-feira (11).

O empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento tem spread fixo e prazo de reembolso de 9 anos, além de um período de carência de três anos, informou o Banco Mundial em comunicado.

"Esta operação apoia os esforços do povo panamenho para se recuperar do impacto social e econômico da pandemia, ao mesmo tempo em que avança em melhorias estruturais de competitividade e inclusão", explica Abel Caamaño, representante do Banco Mundial no Panamá.

"Continuaremos nosso trabalho conjunto para combater a pobreza e reduzir a desigualdade em benefício da população que requer acesso adequado aos serviços de saúde, educação de qualidade para todos e empregos dignos", acrescentou.

De acordo com o comunicado, o financiamento apoiará os esforços e iniciativas do Panamá para investir na melhoria dos serviços de saúde e educação, em instituições fundamentais para a transparência e a gestão adequada das finanças públicas.

Este é o primeiro de dois empréstimos programados para políticas de desenvolvimento em decorrência da pandemia, para ajudar a cobrir as necessidades orçamentárias do governo panamenho, explicou o Banco Mundial, sem especificar o valor e a data do segundo empréstimo.

O Panamá, com 4,2 milhões de habitantes, tem o maior número de infecções pela covid-19 na América Central, com mais de 185.000 casos e 3.287 mortes.