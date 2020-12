EUA: Moderna diz que país comprou 100 milhões de doses adicionais de vacina

A farmacêutica americana Moderna anunciou nesta sexta-feira, 11, que o governo dos Estados Unidos exerceu sua opção de compra de mais 100 milhões de doses de sua vacina contra a covid-19, prevista no acordo anterior que destinava 200 milhões de doses aos EUA. As doses já encomendadas pelo país serão enviadas entre o fim de dezembro deste ano e o segundo trimestre de 2021, informou a empresa.



O acordo assinado entre Moderna e EUA ainda prevê a opção de compra de mais 300 milhões de doses pelo governo americano. "Garantir mais 100 milhões de doses da Moderna até junho de 2021 expande ainda mais nosso suprimento de vacinas em todo o portfólio da Operação Warp Speed", disse o secretário de Saúde dos EUA, Alex Azar, que complementou que a nova compra pode aumentar a confiança dos americanos de que todos poderão ser vacinados no país.