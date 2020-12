Comunicado do Business Wire :Amazon

A Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou hoje 26 novos projetos de energia eólica e solar em escala de serviço público, totalizando 3,4 gigawatts (GW) de capacidade de produção de eletricidade, elevando seu investimento total em energia renovável em 2020 para 35 projetos e mais de 4 GW de capacidade - o maior investimento corporativo em energia renovável em um único ano. Esses novos projetos farão da Amazon a maior compradora corporativa de energia renovável de todos os tempos.

A Amazon já investiu em 6,5 GW de projetos eólicos e solares que permitirão à empresa fornecer às suas operações mais de 18 milhões de megawatts-hora (MWh) de energia renovável anualmente. Isso é suficiente para abastecer 1,7 milhão de residências nos Estados Unidos por um ano. Os projetos fornecerão energia renovável aos escritórios, centros de atendimento e data centers da Amazon Web Services (AWS), que atendem milhões de clientes em todo o mundo. Eles também ajudarão a promover a meta da Amazon de alcançar emissões líquidas de carbono zero em seus negócios até 2040. Parte desse compromisso é alimentar a infraestrutura da Amazon com energia 100% renovável, e a empresa agora está no caminho para atingir esse marco até 2025, cinco anos antes da meta inicial de 2030.

"A Amazon está ajudando a combater a mudança climática agindo rapidamente para fornecer energia renovável aos nossos negócios", disse Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon. "Com um total de 127 projetos solares e eólicos, a Amazon é agora o maior comprador corporativo de energia renovável de todos os tempos. Estamos no caminho de administrar 100% de nossos negócios com energia renovável até 2025 - cinco anos antes de nossa meta original de 2030. Esta é apenas uma das muitas etapas que estamos tomando e que nos ajudarão a cumprir nosso Compromisso com o clima. Eu não poderia estar mais orgulhoso de todas as equipes da Amazon que continuam a trabalhar duro, de forma inteligente e rápida para colocar esses projetos em funcionamento."

Os 26 novos projetos eólicos e solares anunciados hoje estão localizados na Austrália, França, Alemanha, Itália, África do Sul, Suécia, Reino Unido e EUA. Os novos projetos são os primeiros da Amazon na França, Alemanha, Itália e África do Sul. Nos EUA, a Amazon já possibilitou projetos eólicos e solares na Califórnia, Delaware, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Nebraska, Carolina do Norte, Ohio, Texas e Virgínia. A Amazon tem um total de 127 projetos de energia renovável em todo o mundo, incluindo 59 projetos de energia renovável solar e eólica em escala de utilidade e 68 telhados solares em centros de abastecimento e centros de classificação em todo o mundo.

"O investimento do setor privado é essencial para expandir a energia renovável no ritmo necessário para impulsionar a ação climática global", disse Miranda Ballentine, CEO da Renewable Energy Buyers Alliance (REBA). "Os projetos com base nos Estados Unidos, por si só, tornam o anúncio da Amazon 270% maior do que o maior anúncio de aquisição corporativa de um único comprador até o momento e mostram a liderança e o compromisso da empresa com um futuro de energia limpa e próspera."

"Em nome do setor renovável, parabenizamos a Amazon por sua contribuição sem precedentes para a transição da energia renovável este ano. Com um número impressionante de 35 novos projetos renováveis importantes em 2020, a Amazon merece um crédito tremendo por sua liderança na mudança global para energia renovável. Aquisição de mais de 4.000 MW de nova energia renovável em um único ano é uma conquista incrível e marca um grande progresso em direção à meta da Amazon de ser 100% renovável. Somos imensamente gratos à Amazon por seus esforços para nos ajudar a ficar a uma distância cada vez menor das reduções de emissões de gases de efeito estufa que os cientistas dizem ser necessárias para evitar os piores impactos das mudanças climáticas", disse Gregory Wetstone, presidente e CEO do Conselho Americano de Energia Renovável (ACORE).

No ano passado, a Amazon e a Global Optimism fundaram em conjunto o The Climate Pledge, um compromisso para atender ao Acordo de Paris 10 anos antes do estipulado e eliminar a emissão de carbono até 2040. O compromisso agora tem 31 signatários, incluindo Unilever, Verizon, Siemens, Microsoft e Best Buy. Para atingir sua meta, a Amazon continuará a reduzir as emissões em suas operações, estabelecendo um caminho para abastecer suas operações com energia 100% renovável, cinco anos antes da meta inicial da empresa de 2030; entregando sua visão Shipment Zero para fazer todas as remessas de carbono líquido zero, com 50% de carbono líquido zero até 2030; e a compra de 100.000 veículos de entrega elétricos, o maior pedido de veículos de entrega elétricos de todos os tempos. Para mais informações visite https://sustainability.aboutamazon.com/.

