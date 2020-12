Comunicado do Business Wire :VIACOMCBS INC.

A ViacomCBS, Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) confirmou hoje que Raffaele Annecchino foi nomeado presidente e CEO da ViacomCBS Networks International (VCNI) e assume a função a partir de agora. Ele substitui David Lynn, que deixa o cargo e a empresa após um período de transição.

ViacomCBS has appointed Raffaele Annecchino President and CEO, ViacomCBS Networks International (VCNI) (Photo: ViacomCBS)

Em sua nova função, Annecchino supervisionará todas as redes de mídia e os negócios relacionados da ViacomCBS fora dos EUA. Como parte disso, ele será responsável por um portfólio de marcas de entretenimentos de TV paga e redes de transmissão em seis continentes, incluindo o Channel 5 no Reino Unido, a Telefe na Argentina, a Network 10 na Austrália e a Colors na Índia por meio de um consórcio com a Viacom18. Além disso, trabalhará em estreita colaboração com a organização de streaming global da ViacomCBS para ajudar a orientar a implantação internacional contínua da Pluto TV e lançar a Paramount+ em 2021. Ele se reportará a Bob Bakish, presidente e CEO da ViacomCBS.

"Raffaele é um líder corporativo orientado a resultados com uma habilidade comprovada de transformar negócios e impulsionar o crescimento em diversos mercados", afirmou Bakish. "Nos últimos anos, Raffaele assumiu uma responsabilidade cada vez maior, demonstrando experiência operacional e estratégica que atinge diversas regiões geográfica e plataformas. Sua experiência na expansão da marca internacional da ViacomCBS, construindo parcerias importantes e acelerando nosso avanço nas plataformas digitais e móveis, será essencial para aprofundar nossas posições de liderança na Europa, Amárica Latina e Ásia e concretizar nossas ambições globais".

Bakish acrescentou: "Quero expressar meu profundo agradecimento a David por suas inúmeras contribuições durante as duas últimas décadas, da integração dos portfólios internacionais da CBS e da Viacom à supervisão do lançamento da Viacom International Studios, incluindo a aquisição da Ananey e o reposicionamento da divisão para possibilitar a expansão contínua de nossas ofertas globais de streaming. Sou grato por sua dedicação e liderança e desejo a ele o melhor neste começo de novo capítulo."

"É uma honra ocupar esta função e ajudar a dar continuidade a esta forte aceleração da ViacomCBS pelo mundo", afirmou Annecchino. "Temos uma oportunidade empolgante para expandir o alcance da empresa por meio de parcerias e canais de distribuição novos e inovadores, e estou empolgado para trabalhar com Bob e com o restante da equipe para executar nossas iniciativas de crescimento."

Durante sua permanência de 23 anos, Annecchino ocupou diversas posições na ViacomCBS Networks International, anteriormente chamada de Viacom International Media Networks (VIMN). Mais recentemente, ele atuou como presidente da ViacomCBS Networks Europa, Oriente Médio, África e Ásia (EMEAA) e, nesse período, supervisionou as operações em diversos mercados e liderou e coordenou a estratégia móvel da VCNI globalmente. Entre suas conquistas, estão o lançamento e a aquisição de canais de sinal aberto nos mercados importantes da Itália, Espanha e Alemanha, e a criação de uma nova unidade de negócios em setembro de 2020 para ajudar a impulsionar os negócios digitais da ViacomCBS pela região do EMEAA, incluindo a captura de oportunidades em streamings gratuitos e pagos, publicidade avançada e a ViacomCBS Digital Studios International. Annecchino também liderou a expansão da Pluto TV na Europa com o lançamento recente e bem-sucedido do serviço na Espanha e o futuro lançamento na França e Itália em 2021.

Antes de integrar a MTV Networks International em 1997, Annecchino ocupou posições na Turner International, Cartoon Network e CNN. Ele tem bacharelado em economia da European Business School, de Londres, no Reino Unido, e um MBA executivo do Instituto de Empresa International de Madri, na Espanha. Além disso, concluiu o CTAM U Executive Management Program na Harvard Business School em 2016 e o CTAM Europe Executive Management Program na INSEAD em 2017.

Lynn comentou: "Foi uma honra e um privilégio passar a maior parte da minha carreira na ViacomCBS. Desde os meus primeiros dias na Comedy Central e na Nickelodeon até mais recentemente, gerenciando equipes em nosso portfólio global, eu tive o privilégio de ter trabalhado com a equipe mais dinâmica e talentosa do setor, que neste ano bastante desafiador teve sucesso em transformar os negócios para a próxima fase importante de crescimento."

Como presidente e CEO da VCNI e, antes disso, da VIMN, Lynn foi responsável por numerosas iniciativas de crescimento estratégico para diversificar os negócios internacionais da empresa, o que levou a um significativo aumento nas receitas de publicidade digital e assinatura da empresa, entre outras conquistas. Como parte disso, Lynn supervisionou o lançamento da Viacom International Studios e o lançamento internacional da Pluto TV e da Noggin. Anteriormente, ele atuou como presidente da VIMN Reino Unido, norte e leste da Europa, onde supervisionou a estratégia de distribuição global da Viacom e liderou a aquisição da Channel 5 Broadcasting e sua integração com a Viacom. Antes disso, ele foi vice-presidente sênior (SVP) e diretor administrativo na Nickelodeon UK, onde fortaleceu a posição da empresa em um dos perfis demográficos de visualização mais competitivos do Reino Unido, lançando o Nick Jr. e dando a partida na estratégia digital.

