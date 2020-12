Comunicado do Business Wire :L&T Technology Services Limited

A L&T; Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), uma empresa líder global em serviços de engenharia pura, anunciou que foi selecionada por uma importante empresa global de petróleo e gás para ser a principal parceira de engenharia apoiando duas de suas unidades integradas de fabricação de produtos químicos e refino nos EUA. Este é um contrato plurianual com o valor potencial de mais de US$ 100 milhões.

Segundo o contrato de cinco anos, a LTTS fornecerá as atividades de engenharia da planta multidisciplinar, incluindo manutenção do local, engenharia disciplinar e suporte de automação de controle para ambas as instalações. A LTTS utilizará suas ferramentas internas de engenharia digital e tecnologia e soluções da nova era para otimizar a execução do projeto e impulsionar melhorias de eficiência para o cliente. Os dois sites abrangidos pelo escopo da LTTS são complexos integrados de refino, produtos químicos e poliméricos e estão atualmente entre os 10 maiores sites downstream nos EUA.

O Dr. Keshab Panda, CEO e MD da L&T; Technology Services, disse:"Nosso foco em grandes contratos multiverticais com a intimidade do cliente, utilizando tecnologias digitais e da nova era, está produzindo os resultados desejados. Este último caso de um grande cliente que concede à LTTS um grande programa plurianual é testemunho de nossa experiência global em engenharia de plantas. "

"A LTTS está satisfeita por fazer parceria com uma das empresas líderes mundiais de petróleo e gás que tem foco no fornecimento de energia e produtos químicos sustentáveis e acessíveis. Tendo trabalhado no setor de óleo e gás por um longo tempo, nossos engenheiros têm uma avaliação única dos desafios e oportunidades na indústria química e energética. Esta é uma vitória de prestígio para a LTTS, e estamos entusiasmados de unir-nos a nosso cliente para oferecer valor na melhoria da eficiência operacional", acrescentou o Dr. Panda.

A L&T; Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária cotada em bolsa da Larsen & Toubro Limited e é especializada em serviços de Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento (EP&D;). Oferecemos serviços de consultoria, projeto, desenvolvimento e testes ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de processos e produtos. Nossa base de clientes inclui 69 empresas Fortune 500 e 53 das principais empresas de EP&D; do mundo, abrangendo produtos industriais, dispositivos médicos, transportes, telecomunicações e high-tech e industrias de processamento. Com sede na Índia, temos mais de 15.900 funcionários em 17 centros de projeto global, 28 escritórios de vendas e 52 laboratórios de inovação em todo o mundo, segundo dados de 30 de setembro de 2020. Para mais informações, acesse: https:// www.ltts.com/.

