Republicanos contrariam Trump e Câmara aprova orçamento anual de Defesa

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a versão final de um projeto de lei anual que garante orçamento de US$ 740,5 bilhões, com 335 votos a favor e 78 contra, bem acima da maioria de dois terços que seria necessário para anular um veto ameaçado pelo presidente Donald Trump.



"Espero que os republicanos da Câmara votem contra o muito fraco Ato de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês), que irei vetar", escreveu Trump, em publicação no Twitter nesta terça-feira. O projeto de lei, que garante o pagamento de tropas e outros itens de gastos militares cruciais, é aprovado de maneira bipartidária há 59 anos.



O presidente exortou o Congresso a descartar uma cláusula no projeto de lei anual que criaria uma comissão para renomear instalações militares e monumentos militares que homenageiam comandantes confederados - grupo que defendiam os estados segregacionistas durante a Guerra Civil de 1861 a 1865. Fonte: Dow Jones Newswires